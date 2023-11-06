كلية الدراسات الأفريقية العليا تنظم ملتقى شباب الباحثين في الأنثروبولوجيا

تنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، الملتقى الأول لشباب الباحثين في الأنثروبولوجيا، وذلك يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، تحت عنوان «دور الأنثروبولوجيا في المجتمعات الأفريقية».

يتضمن الملتقى ثلاثة محاور رئيسية، هي:

* الأنثروبولوجيا في المجتمع الأفريقي: التنظير – الإسهامات – التحديات.

* دور الأنثروبولوجيا في تغيير المجتمع نحو الأفضل وحل مشكلاته.

* مستقبل الأنثروبولوجيا في ظل التحديات الراهنة

ويهدف الملتقى إلى استعراض أهم إسهامات الأنثروبولوجيا في خدمة قضايا القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين الأنثروبولوجيين المصريين، وبناء جسور لتشبيك العلاقات المتبادلة بينهم، ومناقشة التحديات التي تحول دون تطبيق منهجية الأنثروبولوجيا والالتزام بميثاق أخلاقياتها، واستعراض الرؤى المستقبلية حول مستقبل الأنثروبولوجيا بالقارة الأفريقية.

يُعد الملتقى الأول لشباب الباحثين في الأنثروبولوجيا فرصة مميزة لمناقشة دور الأنثروبولوجيا في المجتمعات الإفريقية، وتبادل الأفكار والرؤى بين الباحثين في هذا المجال.