رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كلية الدراسات الأفريقية العليا تنظم ملتقى شباب الباحثين في الأنثروبولوجيا

كتب:

محمد أبو عمرة
12:32 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

تنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، الملتقى الأول لشباب الباحثين في الأنثروبولوجيا، وذلك يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، تحت عنوان «دور الأنثروبولوجيا في المجتمعات الأفريقية».

يتضمن الملتقى ثلاثة محاور رئيسية، هي:

* الأنثروبولوجيا في المجتمع الأفريقي: التنظير – الإسهامات – التحديات.

* دور الأنثروبولوجيا في تغيير المجتمع نحو الأفضل وحل مشكلاته.

* مستقبل الأنثروبولوجيا في ظل التحديات الراهنة

ويهدف الملتقى إلى استعراض أهم إسهامات الأنثروبولوجيا في خدمة قضايا القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين الأنثروبولوجيين المصريين، وبناء جسور لتشبيك العلاقات المتبادلة بينهم، ومناقشة التحديات التي تحول دون تطبيق منهجية الأنثروبولوجيا والالتزام بميثاق أخلاقياتها، واستعراض الرؤى المستقبلية حول مستقبل الأنثروبولوجيا بالقارة الأفريقية.

يُعد الملتقى الأول لشباب الباحثين في الأنثروبولوجيا فرصة مميزة لمناقشة دور الأنثروبولوجيا في المجتمعات الإفريقية، وتبادل الأفكار والرؤى بين الباحثين في هذا المجال.

 

اقرأ المزيد:

عميد «الدراسات الإفريقية»: المغرب يقع في منطقة جبلية تتعرض لضغط جيولوجي

عميد «الدراسات الإفريقية»: الرئيس السيسي استعاد العلاقات الطيبة مع القارة السمراء

دورات تدريبية في كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة لتعليم اللغات

«الدراسات الإفريقية»: سد «جوليوس» التنزاني يؤكد دعم مصر لتنمية دول القارة

تجديد شهادة الأيزو 9001-2015 بكلية الدراسات الإفريقية
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.