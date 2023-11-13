ندوات بالوادي الجديد لتوعية العمال بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية، للتوعية بالمشاركة في العملية الانتخابية والاستحقاقات الدستورية، تحت عنوان «المشاركة الانتخابية واجب وحق»، وذلك بالتنسيق والتعاون مع رئيس مركز ومدينة الداخلة ومركز النيل للإعلام والادارات المختلفة بمركز الداخلة، وذلك لـ101 من العاملين بمكتب عمل الداخلة، والعاملين بمنشآت القطاع الخاص وبعض الأهالي بالداخلة، وذلك بمقر مركز النيل للإعلام بمركز الداخلة.

سلسلة ندوات عن المشاركة السياسية في الوادي الجديد

وأوضح أحمد طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه بالتنسيق والتعاون مع مركز ومدينة الداخلة ومركز النيل للإعلام ومكاتب العمل التابعة للمديرية، نظمت المديرية سلسلة من ندوات التوعية والتثقيف بدأتها لتوعية المواطنين بحقوقهم في العملية الانتخابية والمشاركة بفعالية خلالها، وأثر ذلك على الإنتاجية والعمل والاستقرار.

وأكد مدير مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد، استمرار المديرية وأجهزتها في القيام بأدوارهم تجاه العاملين فى مختلف القطاعات، من حيث تنيظم لقاءات توعوية وندوات تثقيفية هدفها التعريف بحقوقهم وواجباتهم التى كفلتها لهم القوانين والتشريعات.