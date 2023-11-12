«تعليم الوادي الجديد»: تأهل 6 طلاب لتصفيات الجمهورية بفرسان القراءة

نجحت، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد في فوز وتأهيل عدد 6 طلاب من ابناء المحافظة بالمراحل التعليمية المختلفة، لتصفيات الجمهورية بمسابقة فرسان القراءة.

تأهيل 6 طلاب على تصفيات الجمهورية بمسابقة فرسان القراءة

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية التعليم بالوادى الجديد، عن تأهل 6 طلاب بقطاع تعليم المحافظة لتصفيات الجمهورية بمسابقة فرسان القراءة «اقرأ بالمصري» والتي يجرى تنفيذها وفق خطة العمل بالتعاون مع توجيه عام المكتبات وهنأ المهندس سيد فرسان القراءة بالمحافظة لما لمسه من روح المنافسة القوية لتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن النتائج أسفرت عن:

_ فوز الطالبة لوجين هانى يوسف مدرسة السلام الابتدائية الجديدة بالخارجة

_ فوز الطالب يوسف محمد مبروك مدرسة الفرافرة الجديدة

المرحلة الإعدادية

- فوز الطالبة عائشه سيد فرغلي مدرسة المروة الإعدادية بالخارجة

- فوز الطالبة ملك مجدي أمام سنوسي مدرسة المعصرة الاعدادية

المرحلة الثانوية

أما بالنسبة للمرحلة الثانوية:

- فوز الطالبة سلمى ناصر عطيه محمد من مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات.

- فوز الطالبة فاطمة وليد محمود ناصر مدرسة بلاط الثانوية بنات.