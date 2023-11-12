جامعة الوادي الجديد تشارك بوفد في برنامج «المرأة تقود»

شاركت جامعة الوادي الجديد بوفد برئاسة الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع المجتمع وتنمية البيئة نائبًا عن رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة في الندوة التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بحضور حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد واللواء أيمن الاطفيحى مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لخدمة المجتمع في برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية».

تنمية وتمكين المرأة في المحافظات

وقال الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع المجتمع وتنمية البيئة نائبًا عن رئيس الجامعة، في بيان صحفي له، إن البرنامج يهدف إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في جميع المحافظات المصرية، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، وكذلك توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» هو ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات.

شروط التقديم للبرنامج

وأكد، المشرف على قطاع المجتمع وتنمية البيئة نائبًا عن رئيس جامعةالوادي الجديد، إن هذا البرنامج يستهدف على وجه الخصوص السيدات في المحافظات المصرية واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا، وسيستمر هذا البرنامج 23 يومًا تدريبيًا للدفعة يتم خلالها إثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف.

جامعة الوادي الجديد تطالب الأكاديمية بعقد بروتوكول تعاون مشترك

وتحدث الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادى الجديد، مقدما الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب على دورها الريادي فى تدريب الكوادر الشابة مطالبًا الأكاديمية بعقد بروتوكول تعاون مع جامعة الوادي الجديد والأكاديمية لتدريب طلاب الجامعة بالأكاديمية الوطنية للتدريب هذا وقد وافق المستشار أيمن الاطفيحى مستشار الأكاديمية لخدمة المجتمع على هذا المقترح الذى سيتم التنسيق له مع الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة خلال الأيام القادمة.