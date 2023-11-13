تشغيل 6 قطارات نوم جديدة تالجو على خط السكة الحديد في هذا التوقيت 

كشفت وزارة النقل، عن استمرار عمليات تطوير مرفق السكة الحديد، لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، موضحة أن التطوير اشتمل على الجرارات والعربات نفسها، ويتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، وضمنه عربات النوم والتي تُقدم خدمات متميزة للركاب.

وأكدت الوزارة في تقرير لها، تشغيل 6 قطارات نوم جديدة من نوعية التالجو الفاخر على خط السكة الحديد، خلال العامين القادمين، موضحة أن يتم حاليًا إجراءات الإغلاق المالي لها «النواحي المالية»، على أن تقدم هذه القطارات خدمات جديدة خاصة بعد تزويدها بأفضل الوسائل التكنولوجية.

ونوهت وزارة النقل، إلى أن عربات النوم تم تسليمها لشركة متخصصة تعمل على تطويرها بشكل أفضل في إطار خطة الوزارة لتطوير مرفق السكة الحديد، لافته إلى أن قطارات التالجو التي سبق وتم تشغيلها حسنت من مستوى الخدمة لجمهور الركاب.

إضافة قطارات جديدة

وفي سياق متصل، علق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، على إضافة قطارات جديدة من نوعية التالجو على خطوط السكة الحديد خاصة «النوم»، قائلًا: «قطارات النوم لها دور مهم في تعظيم حركة السياحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر»، موضحًا أن نوعية التالجو أثبتت نجاحًا كبيرًا على خطوط السكة الحديد.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ «الوطن»، أن القطارات الجديد تأتي في إطار حرص وزارة النقل على التوسع وسائل النقل الجماعي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير نظم الإشارات بشكل مستمر لتأهيل الخطوط للقطارات الجديدة.