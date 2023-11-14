إذا أردت ترك وظيفتك وبدء عمل خاص.. خطوات مهمة انتبه إليها

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن موقع «بيزنس إنسايدر»، والذي وجه عدة نصائح من رواد الأعمال قبل ترك الوظيفة وبدء الأعمال الخاصة.

ولفت المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» إلى بعض التجارب الدولية المتنوعة، موضحا أنّ هناك اختلافات كبيرة بين العمل لدى صاحب عمل، والعمل بشكل مستقل، لذا فإذا كان الشخص يفكر في ترك وظيفته ذات الراتب المستقر وبدء عمل خاص به، فالأمر يحتاج إلى قرارات مدروسة بعناية، وفي مقدمتها تقييم الفرد لأمواله الشخصية، بما في ذلك المبلغ الذي يتم إنفاقه وادخاره.

وتابع التقرير، أنّ الأمر يعني أنّ الشخص يجب أن يمتلك القدرة اللازمة للسيطرة والتحكم في أمواله من خلال إجراء بعض التغييرات في نمط حياته، وخفض نفقاته بشكل كبير، ويشير بعض رواد الأعمال في هذا السياق إلى أنّهم اضطروا إلى خفض إنفاقهم الشهري إلى الضروريات المطلقة، فيما لجأ البعض الآخر لإنشاء صناديق طوارئ منفصلة لتغطية نفقات عام واحد قبل التخلي عن رواتبهم الثابتة، كما تطلب الأمر معرفة المدة التي يمكن لرائد الأعمال خلالها البقاء فيها على قيد الحياة حتى نفاد المال.

ويعد ذلك تحوطا ضد الأخطاء التي حتمًا سيرتكبها، وربما تكون ذات تكلفة كبيرة. وفي ظل أنّه لا يمكن التخطيط لريادة الأعمال بدقة فيجب أن يكون الفرد أو رائد الأعمال قادرا على إدارة أمواله بطريقة تتيح له أقصى نطاق لارتكاب الأخطاء والتعلم والتكيف.

البدء بالعمل الحر أو تقديم الاستشارات الجانبية

أحد الطرق الجيدة للقيام بذلك هو البدء بالعمل الحر أو تقديم الاستشارات الجانبية، والحصول على فرصة الاختبار الوضع قبل القيام باي قفزة كبيرة في مسار زيادة الأعمال، والأمر هنا يتطلب عدم التوقف عن العمل بدون أي شيء.

ويمكن هنا عدم ترك الوظيفة مرة واحدة دون بدء مشروعات ريادة الأعمال الخاصة بالتوازي مع الوظيفة على الأقل في البداية لضمان استمرار الدخل في ظل المسؤوليات الملقاة على عاتق رائد الأعمال، وأي فرد بشكل عام.