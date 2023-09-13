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«ريادة الأعمال» ينظم دورة تدريبية عن التفكير الإبداعي الابتكاري بجامعة حلوان

كتب:

أحمد أبوضيف
09:27 ص | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
المشاركون في الدورة التدريبية

المشاركون في الدورة التدريبية

نظم نادي ريادة الأعمال في جامعة حلوان، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر في جامعة حلوان، بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، دورة تدريبية عن التفكير التصميمي لدعم أفكار الطلاب وحثهم على التفكير الإبداعي الابتكارية، حيث أصبح التفكير التصميمي في العقود الأخيرة شائع الاستخدام ومفتاح النجاح لكبرى الشركات العالمية، كما يتم تدريسه وممارسته في كبرى المؤسسات والنظم التعليمية والإدارية وفي جميع المجالات المختلفة.

أسبوع شباب الجامعات 2023

وقدّم الدورة، مينا غالي خبير بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، متحدثا عن التفكير التصميمي بإعتباره نموذجا فعّالا لمواجهة التحديات وحل المشكلات وتطوير وتحسين الحياة، من خلال إيجاد حلول ابتكارية وإبداعية غير تقليدية، تتمحور حول الإنسان وترتكز على فهم احتياجات الجمهور المستهدف ورغباتهم.

الجامعات الحكومية 

وألقت الدورة التدريبية الضوء حول التفكير التصميمي ودوره في تحقيق جودة الحياة والعالم من حولنا في كل يوم، وهو سبب رئيسي في تطور تقنية الاتصالات والمعلومات والثورة التكنولوجية والصناعية والأجهزة والأدوات والمعدات التي يسرت وسهّلت حياة الأفراد والمجتمعات، والتي نشهد ذروتها في العصر الحالي، وتضمنت الدورة كذلك الحديث عن الهدف من التفكير التصميمي، مراحل التفكير التصميمي.

وعقدت الدورة التدريبية بتنسيق من الدكتورة وفاء عبدالرشيد، المدير التنفيذي لنوادي ريادة الاعمال بأكاديمية البحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور إيمان أبو طالب، مدير نادي ريادة الأعمال جامعة حلوان، والدكتور عفاف فرج، نائب مدير النادي.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.