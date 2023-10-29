انطلاق فعاليات المعسكر التدريبي لنادي ريادة الأعمال بجامعة مطروح

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، إن نادي ريادة الأعمال ومكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا تايكو، نظم معسكرًا تدريبيًا، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت عنوان «أساسيات ريادة الأعمال ومنهجية التفكير التصميمي»، لمدة ثلاثة أيام وذلك خلال الفترة من 29 وحتى 31 أكتوبر الجاري، بحضور الدكتورة ميسة البياع مدير نادي ريادة الأعمال، والدكتور أحمد محجوب مساعد مدير النادي، عدد من طلاب وطالبات كليات الجامعة.

أهمية ريادة الأعمال

وأكد الدكتور مصطفى النجار على أهمية ريادة الأعمال في جامعة مطروح؛ بهدف تعزيز معرفة الطلاب في مجال إدارة الإبتكارات وصناعة المستقبل، وتشجيعهم على الاستفادة من تلك الأفكار الابتكارية وخلق المشروعات الخاصة بهم.

دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا

وأشاد المحاضر مينا غالي خبير الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال، بدور مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة بالجامعة، مضيفًا أن المعسكر يتناول منهجيات العمل للوصول إلى نماذج مبتكرة في ريادة الأعمال وفقًا للمعايير الدولية وذلك من خلال عدة محاور تشمل، مقدمة عن التفكير التصميمي، طرق تحليل المشكلات، خطوات التفكير التصميمي الخمس بناءً على نموذج "ستانفورد"، وتطبيق بعض الأدوات التي تسمح للمشاركين بتنفيذ فكرة مشروع على أسس مبتكرة.