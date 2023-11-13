تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة.. كثافات في بعض المناطق

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم الاثنين، في محافظتي القاهرة والجزة.

وأكدت «شرف»، أنّ طريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الساحلي، جرى فتحهما بعد الإغلاق عدة ساعات بسبب الشبورة الكثيفة التي ظهرت بشدة منذ الفجر، وجرى الإغلاق للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وناشدت قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر في أثناء القيادة، واتخاذ كل التدابير اللازمة.

كثافات نسبية في شوارع متفرقة

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض، كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وعلى طريق الكورنيش سنجد كثافات مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، وكثافات متحركة بشارعي عباس العقاد والطيران وصولًا إلى الدائري.

كثافة مرورية في طريق الكورنيش

وبالنسبة للمتجه إلى المؤسسة من الكورنيش، سيقابل بعض الكثافات المرورية، فيما يشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية مستمرة حتى العباسية، وعند الاتجاه من غمرة إلى العباسية سنجد سيولة مرورية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، وهو ما ينطبق على المتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولًا إلى المنصة.