9 حالات لا يجوز التصالح عليها في قانون المرور.. منها تركيب «سرينة»

حدد قانون المرور المعمول به حاليا، عدد من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها ويلتزم مرتكبها بسداد قيماتها بالكامل كشرط لتجديد ترخيص السيارة وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين والآداب العامة للطريق.

حالات مرورية لا يجوز التصالح فيها

وحول الحالات المرورية التي لا يجوز التصالح فيها، قال المحامي شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض، إن هناك عددا من الحالات لا يمكن التصالح فيها وفقا لقانون المرور ومن بينها:

1- قيادة مركبة دون لوحات أو استعمال لوحات مخالفة، أو خالية من الفرامل

2- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.

3- السير عكس الاتجاه، أوحيازة أجهزة لكشف الرادار.

4- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.

5- تعمد تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على أحد أفراد المرور.

6- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المحدد، فضلا عن التحميل العشوائي لمركبات الأجرة

7- استخدام أكثر من رخصة، أو قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.

8- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابين، وعدم الإبلاغ عن قائد المركبة

9- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة مثل السرينة.

كما كشف الجعار في تصريحات لـ«الوطن» عن قيمة بعض المخالفات المرورية التي لايجوز التصالح فيها ومنها:

- استخدام أكثر من رخصة قيادة، الغرامة: تتراوح ما بين 1000 إلى 5000 جنيه.

ـ مخالفة الحصول على رخصة قيادة بطريق غير مشروع.

الغرامة: ما بين 1000 إلى 5000 جنيه.

ـ مخالفة استخراج رخصة قيادة بدلاً من الرخصة المسحوبة الغرامة: تتراوح ما بين 1000 إلى 5000 جنيه.

ـ مخالفة استخراج رخصة قيادة بدلاً من الرخصة الملغاة الغرامة: تتراوح ما بين 1000 إلى 5000 جنيه.