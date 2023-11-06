عاجل.. فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي وتسيير حركة المرور

أعلنت الإدارة العامة للمرور في الإسكندرية، منذ قليل، فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي بعد انتهاء الشبورة المائية، وبدء تحسن الرؤية تدريجيًا، وجرى تسيير حركة المرور للسيارات.

وتأخر فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي قليلًا عن الموعد المقرر له مسبقًا، حيث تقرر غلقه من الـ4 فجرا وحتى الـ8 صباحا أو مع تحسن الرؤية، وهو القرار الذي جعل الفتح يتأخر قليلًا بسبب صعوبات الرؤية.

سبب غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي

جاء ذلك بعدما أغلقت الإدارة العامة للمرور في الإسكندرية منذ ساعات عدة، الطريقان بسبب الشبورة المائية لتفادي وقوع حوادث حفاظا على سلامة المواطنين.

فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي

ورصدت «الوطن» بدء تحرك السيارات في مدخل الإسكندرية على طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي حيث أكد ضباط المرور لقائدي السيارات فتح الطريق فور الانتهاء من العوامل الطبيعية المتمثلة في الشبورة المائية، مع التأكيد على القيادة بحرص شديد.

تعليمات القيادة وقت الشبورة المائية

وجرى التشديد على قائدي السيارات ببدء التحرك بهدوء وبالسرعة القانونية مع الانتهاء التدريجي للشبورة المائية، وطالبوهم بزيادة مسافات الأمان بين السيارات واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، وفتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، مع استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر غيرهم بوجودهم على الطريق.