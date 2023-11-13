أمين التجارة الأفريقية الحرة: مصر تقود مسيرة التجارة البينية بالقارة السمراء

أعرب أمين عام منطقة التجارة الأفريقية الحرة وامكيلي ميني، عن امتنانه وشكره للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية على استضافة المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، الذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري، في نفس المقر الذي شهد افتتاح المعرض عام 2020.

وقال «ميني»، خلال كلمته بافتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات، إنَّ المعرض حقق نجاحًا ملموسًا، وأصبح أكبر منصة تجارية في القارة السمراء، إذ يدعم التجارة وأصحاب الأعمال من الشباب الذين يعبرون عن التزامهم بالتجارة في القارة الأفريقية.

وأشاد بالقيادة المصرية التي تبدي اهتماما بتنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر كانت من أولى الدول من بين الدول الـ 6، التي بدأت التجارة في إطار قواعد منطقة التجارة.

وأوضح أنَّ هذا البرنامج كان عبارة عن مبادرة تسمح لقطاع الأعمال والتجارة في مصر بالمشاركة مع الدول الأفريقية الأخرى باستخدام نظام «الأفضليات» الخاصة بمنطقة التجارة الحرة.

وأعرب عن شكره وامتنانه لحكومة مصر العربية وقيادتها على تنفيذ المنطقة واتخاذها قرارات تستهدف إنشاء شركات تجارية في إطار المنطقة، والتي تعمل بالفعل والتي تتعاون مع شركات التجارة في غانا وهو ما يدعم التجارة البينية بين الدول في إطار التجارة الحرة.