رئيس نيجيريا الأسبق يشيد بجهود مصر في تنظيم المعرض الأفريقي بوقت قصير

أعرب رئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، ورئيس نيجيريا الأسبق أولو سيجون أوبا سانجو، عن سعادته بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لإنجاح الفاعلية.

وقال «سانجو»، خلال كلمته بافتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات: «الكلمات لا تكفي للتعبير عن سعادتي بنجاح هذه الفاعلية، أنتم الآن تستضيفون النسخة الثالثة كان لدينا ثقة كاملة أنه سوف يكون هناك معرض تجارة بينية أفريقي رائع».

وتابع: «كان من المفترض أن يكون تنظيم المعرض في أبيجان 2023، وقد كان هناك الكثير من الإعدادات والتحضيرات، وكان هناك الكثير من الإنجازات حتى حدثت بعض الظروف التي اضطرتنا أن نبحث عن بلدة مضيفة بديلة، ولحسن الحظ يجب أن أقول أن حكومة مصر استضافت النسخة الافتتاحية لمعرض التجارة البينية الأفريقية، فقد جاءت لنجدتنا».

معرض التجارة البينية الأفريقية

وتابع: «هذا كان يعني أنهم قدموا لنا هذا المكان الرائع من أجل استضافة هذا النسخة من معرض التجارة البينية الأفريقية، كانت الإعدادات بضعة أشهر قبل مثل هذه الفاعلية الضخمة، ولا يمكن ان نلوم أولئك الذين تساءلوا «هل سيكون من الممكن أن يتمّ تنظيم المعرض في ظل هذه الفترة القصيرة؟، ولكن حكومة مصر أثبتت أنها على قدر المهمة».

وأستكمل حديثه: «نحن هنا اليوم نحتفل بهذه الفاعلية المثمرة بشكل مذهل، الرئيس عبدالفتاح السيسي نشكرك وحكومتك على وجودكم ودعمكم لنا، ونقدر هذا تقديرًا كثيرًا، في الواقع أننا يجب أن نعترف بمجهودات الحكومة المصرية ومنظمي معرض التجارة البينية الأفريقية والكثير من الشخصيات البارزة الذين استضافهم المعرض واستطاعوا أن يحضروه بشكل شخصي».