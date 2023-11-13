«مستقبل وطن» بالسويس ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

تعقد أمانة حزب مستقبل في محافظة السويس، اليوم الاثنين، مؤتمراً جماهيرياً لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ودعت أمانة حزب مستقبل وطن أبناء السويس لحضور المؤتمر الجماهيري، لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، وذلك اليوم الاثنين بقاعة نادي النصر للبترول بشارع صلاح نسيم بحي السويس.

اجتماع تنظيمي للحزب

وكان النائب أحمد خشانة، أمين حزب مستقبل وطن بالسويس عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس، قد عقد اجتماعا تنظيميا بحضور النواب حافظ شوشة عضو مجلس الشيوخ، وسيد عبد الحميد الكرماوي عضو مجلس النواب، وسيد عبده عضو مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد فضل أمين التنظيم، والأمناء المساعدين أبو الوفا بشير واللواء جمال عبيد ومجدي حسين وعلي عبد العاطي، لمناقشة أولويات العمل خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسة جديدة.