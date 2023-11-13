رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المتحدة» تشكر القوات المسلحة لتسهيل وتأمين زيارة وفد الشركة إلى سيناء

كتب:

هانى حسن
01:23 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
الشركة المتحدة

الشركة المتحدة

وجّهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باسم كل العاملين فيها، التحية والشكر إلى القوات المسلحة المصرية قيادة وضباطًا وأفرادًا، لتسهيل وتأمين واستقبال زيارة وفد مجلس إدارة وإعلامي الشركة المتحدة، في العريش ورفح اليوم، للاطمئنان على المصابين والجرحى من الشعب الفلسطيني الشقيق، الذين جرى استقبالهم ورعايتهم على الأراضي المصرية.

وأكدت الشركة المتحدة، تقديرها الكبير لجهود القوات المسلحة المصرية التي بذلتها خلال السنوات الماضية لتحقيق الأمن والاستقرار في شمال سيناء، والتي قدمت فيها أعظم التضحيات من أجل القضاء على الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة.

وثمّنت الشركة المتحدة الجهود المخلصة التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية على جميع الأصعدة، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ودفاعًا عن حقوق القضية الفلسطينية ومن أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين.

اقرأ المزيد:

وصول وفد إعلامي من الشركة المتحدة إلى مطار العريش

قافلة من «المتحدة» مُحمَّلة بالمساعدات لإغاثة غزة.. تضم 6 شاحنات من المواد الغذائية والمياه.. وإشادات بدور الشركة المجتمعى

قافلة مساعدات الشركة المتحدة تتحرك إلى معبر رفح لدعم أهل غزة (صور)

قافلة الشركة المتحدة تتجه إلى معبر رفح تمهيدا لإرسالها إلى غزة
بقلم هانى حسن