قافلة من «المتحدة» مُحمَّلة بالمساعدات لإغاثة غزة.. تضم 6 شاحنات من المواد الغذائية والمياه.. وإشادات بدور الشركة المجتمعى

تواصل مصر جهودها الرامية إلى إغاثة الأشقاء فى قطاع غزة دون توقف، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، على رأسها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى أعلن انطلاق جسر برى متواصل من المساعدات بشكل يومى إلى القطاع.

«حياة كريمة»: استمرار المرحلة الثالثة لتخفيف معاناة الأشقاء

واتجهت،اليوم، قافلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى معبر رفح تمهيداً لإرسالها إلى قطاع غزة، وتضم 6 شاحنات مُحمَّلة بمواد غذائية ومياه؛ لدعم الأشقاء فى فلسطين، ضمن قافلة إغاثية ضخمة، بالتنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة»، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وقالت عهود وافى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، إن المؤسسة أرسلت، أمس، 15 شاحنة، مضافة إلى المساعدات المقدمة من الشركة المتحدة، ليصبح بذلك إجمالى عدد الشاحنات المرسلة 21، تضم كميات كبيرة من المياه والمواد الغذائية، إلى جانب المستلزمات الطبية التى يحتاجها الأشقاء فى غزة، وأكدت أن المساعدات الإنسانية تأتى فى إطار المرحلة الثالثة من القوافل، واستمراراً للجهود المصرية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى، موضحة أن القوافل من تبرعات المصريين التى وصلت إلى المؤسسة.

وقال عدد من المتطوعين المشاركين فى تعبئة قافلة الشركة المتحدة إن هذه الجهود تأتى فى إطار دور الشركة المتحدة فى دعم الشعب الفلسطينى، لا سيما بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلى البُنى التحتية والمستشفيات والمدارس، لافتين إلى أنها ركزت على المساعدات الغذائية الأساسية والمياه، لأنها احتياجات مُهمة للشعب الفلسطينى فى الوقت الحالى، حيث اتجاه القافلة إلى معبر رفح البرى بعد تنسيق متكامل مع مختلف الجهات تمهيداً لوصولها إلى قطاع غزة.

وأكد المتطوعون أن الشركة المتحدة تؤدى دوراً خدمياً بجانب مهامها الإعلامية، وسبق أن قدمت دعماً غير مسبوق فى أزمة جائحة فيروس كورونا، وكذلك إعصار ليبيا الذى دمر بُنى تحتية عديدة، مؤكدين أن جهود الشركة تأتى دائماً فى إطار حرص الدولة المصرية على الوقوف بجانب الأشقاء.

«رسالة»: تجهيز 16 ألف كرتونة و2000 بطانية ولحاف

وأشادت رئيس مجلس أمناء «حياة كريمة» بموقف الشركة المتحدة الوطنى، الذى يعد تأكيداً ورسالة قوية من الإعلام المصرى لدعم الشعب الفلسطينى، مؤكدة أن كل وسائل الإعلام ترصد إدخال المساعدات لقطاع غزة، وعلى رأسها الشركة المتحدة، التى حرصت على نقل صورة التلاحم الوطنى والقومى منذ أول يوم لتدفق المساعدات أمام معبر رفح، وأشارت إلى أن الشركة المتحدة تؤدى دوراً إضافياً من خلال مشاركتها فى أنشطة «حياة كريمة»، إذ قدمت 6 شاحنات تحمل 150 طناً من المواد الغذائية والمياه، لافتة إلى أنّ تجهيز الشاحنات بدأ منذ أكثر من أسبوع.

وقال محمد الدسوقى، مدير فرع التحركات بمؤسسة «حياة كريمة»، إن المؤسسة تدعم تدفق المساعدات منذ بداية الأزمة، وتحرك قوافل مستمرة على مدار الأسبوع تتجه إلى غزة، فيما قال محمد شاهين، مسئول بقطاع اللوجيستيات بـ«حياة كريمة»، إن القوافل تأتى استكمالاً للدور الذى تحمّلته المؤسسة منذ بداية إرسال المساعدات، مشيراً إلى أن «حياة كريمة» أرسلت، على مدار الأسبوع الماضى، 3 قوافل تتضمن 45 شاحنة، ليصبح بذلك إجمالى عدد الشاحنات التى أرسلتها المؤسسة 73.

وأكد بنك الشفاء المصرى، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن مساعدات الإغاثة لن تتوقف حتى انتهاء الأزمة، مشيراً إلى استمرار دعم المساعدات الطبية الضرورية لإنقاذ أهالى غزة، موضحاً أنه قدم 8 شاحنات تحمل مليوناً و546 ألفاً و488 قطعة مساعدات طبية.

وأعلنت مؤسسة أهل مصر، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تجهيز قافلة مكونة من 12 شاحنة لمساندة الطاقم الطبى ومصابى غزة، مجهزة بأدوية للرعاية الحرجة، وأدوية للأطفال، ومستلزمات طبية، وبمواد تخدير للعمليات الجراحية، وأجهزة طبية، ومياه معدنية، وطعام ولبن أطفال، وحفاضات أطفال، وأشارت إلى أن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق أعلن حالة الطوارئ منذ بداية الحرب على غزة، استعداداً لعلاج مصابى الحروق من أبناء غزة، مؤكدة جاهزية «أهل مصر» كأول مستشفى متخصص فى علاج الحروق بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

«بنك الطعام»: قدمنا 2000 طن أغذية منذ اندلاع الأزمة

وأعلن بنك الطعام المصرى، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، دخول 20 شاحنة تابعة له إلى قطاع غزة، ليصبح إجمالى عدد الشاحنات التى قدمها البنك حتى الآن منذ بداية العدوان 120 شاحنة، تضم ما يقارب الـ2000 طن من المواد الغذائية، فى إطار مد التحالف جسراً برياً لإرسال المساعدات بشكل يومى، مشيراً إلى أن القافلة تعد الأكبر فى تاريخ البنك.

ونظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، قافلة طبية شاملة للأهالى فى شمال سيناء والأشقاء من فلسطين، إلى جانب الانتهاء من تعبئة وتجهيز 16 ألف كرتونة مواد غذائية، و1000 بطانية و1000 لحاف، بالإضافة إلى 5 كونتينرات مياه استعداداً لإرسالها إلى غزة، معلنة إطلاق حملة إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الأشقاء المتضررين لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.