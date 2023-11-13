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الرئيس السيسي: مصر حريصة على دعم التنمية في القارة الأفريقية

كتب:

نرمين عفيفي
01:25 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على دعم التنمية والتعاون في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أنَّ القارة تمتلك القدرات والإمكانات اللازمة لذلك، ولكن هناك معوقات تقف في طريق تحقيق ذلك.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات، إن مصر حريصة على البناء والتنمية والتعمير والتعاون فيما يخص الدول الأفريقية.

وأضاف الرئيس السيسي أنَّ مصر سعيدة بوجود الدول الأفريقية في المعرض، متمنياً أن يحقق المعرض الأهداف المرجوة منه.

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