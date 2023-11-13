إطلاق رشقات صاروخية جديدة من لبنان تجاه مستوطنات إسرائيلية

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بإطلاق رشقات صاروخية جديدة من الجنوب اللبناني، تجاه مستوطنات إسرائيلية.

إصابة 7 جنود في إطلاق قذائف هاون

وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية، في وقت سابق، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب اللبنانيتين، بجانب استهداف مدفعية جيش الاحتلال يوم الإثنين الماضي، محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة، إلى التزام منازلهم وملاجئهم، وذلك عقب قصف العدو سيارة مدنية بالقرب من بلدة عيناتا جنوبي لبنان، واستشهاد جدة وحفيداتها الثلاث على إثر الحادث، وإصابة الأم.