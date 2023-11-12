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إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون على موقع المنارة قرب لبنان

كتب:

شريف سليمان
05:21 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 7 جنود جراء إطلاق قذائف هاون على موقع المنارة قرب لبنان، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. 

خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة، وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية الطبية للمرضى

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية الطبية للمرضى في قطاع غزة.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه يجب على المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، تحمل المسؤولية عن انهيار المنظومة الصحية في غزة.

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