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جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بنية تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان

كتب:

محمد عزالدين
04:41 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
حزب الله

حزب الله

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بنية تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة، وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية الطبية للمرضى في قطاع غزة.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه يجب على المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، تحمل المسؤولية عن انهيار المنظومة الصحية في غزة.

 

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بقلم محمد عزالدين