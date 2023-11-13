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هزة أرضية بقوة 2.6 درجة تضرب اليونان

كتب:

حسن رمضان
01:51 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
قراءات الهزة الأرضية- صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية- صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، ظهر اليوم، اليونان، على مسافة 12 كيلومترا جنوب غرب مدينة بروزة شمال غربب البلاد.

هزة أرضية على عمق 5 كيلومترات

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة الهزة على عمق 5  كيلومترات.

وأضاف الزلازل الأوروبي المتوسطي أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 121 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة باتراس غرب اليونان.

 

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بقلم حسن رمضان