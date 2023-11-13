هزة أرضية بقوة 2.6 درجة تضرب اليونان

ضربت هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، ظهر اليوم، اليونان، على مسافة 12 كيلومترا جنوب غرب مدينة بروزة شمال غربب البلاد.

هزة أرضية على عمق 5 كيلومترات

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة الهزة على عمق 5 كيلومترات.

وأضاف الزلازل الأوروبي المتوسطي أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 121 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة باتراس غرب اليونان.