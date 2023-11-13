هزة أرضية بقوة 2.6 درجة تضرب اليونان
كتب:
حسن رمضان
01:51 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
قراءات الهزة الأرضية- صورة أرشيفية
ضربت هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، ظهر اليوم، اليونان، على مسافة 12 كيلومترا جنوب غرب مدينة بروزة شمال غربب البلاد.
هزة أرضية على عمق 5 كيلومترات
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة الهزة على عمق 5 كيلومترات.
وأضاف الزلازل الأوروبي المتوسطي أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 121 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة باتراس غرب اليونان.