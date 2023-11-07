هزة أرضية تضرب اليونان بقوة 2.1 درجة

ضربت هزة أرضية الأراضي اليونانية صباح اليوم، بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 5 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، التي نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت اليونان على مسافة 36 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة باتراس غرب البلاد، و5 كيلومترات بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة كالافريتا.