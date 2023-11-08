هزة أرضية تضرب اليونان بعمق 5 كيلومترات

تعرضت اليونان، ظهر اليوم الأربعاء، لهزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، وعلى مسافة 80 كيلومترا شرق مدينة باتراس غرب البلاد، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني.

هزة أرضية بقوة 2.3 درجة

وكشف الزلازل الأوروبي المتوسطي تفاصيل هزة أرضية ضربت اليونان، وقال إن بؤرة الهزة وقعت على عمق 5 كيلومترات، وعلى مسافة 22 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة كياتو.