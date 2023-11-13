جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل سفير ليتوانيا لبحث سبل التعاون الأكاديمي

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية سفير جمهورية ليتوانيا، أرتوراس جايليوناس، لبحث سبل التعاون الأكاديمي المشترك وتبادل الطلاب، وذلك بمقر الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا

وقدمت الدكتورة ريم بهجت، رئيس الجامعة، عرضا عن الجامعة كونها من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وما تقدمه من برامج أكاديمية وتخصصات مستحدثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وذلك من خلال السعي المتواصل للتميز وتجسيد روح الريادة والإبداع في جودة التعليم وأصالة البحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأشارت إلى النقلة النوعية التي شهدتها الجامعة رغم حداثة نشأتها بفضل تحفيز المواهب الريادية والأفكار الإبداعية، لدى الطلاب وتوفير البيئة المناسبة لبعث الطاقات الكامنة لديهم.

وأكدت أن جامعة مصر للمعلوماتية تحرص على توفير بيئة تعليمية تؤهل الطلاب بالتمتع بمهارات تمكنهم من تحقيق نتائج متميزة في المجال الأكاديمي والعملي، موضحة التقدم الكبير والسريع الذي حققته الجامعة والنشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس في الدوريات العلمية العالمية، وتصنيف بعضهم ضمن أفضل العلماء في العالم.

وأشارت إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية هي مؤسسة تعليمية رائدة تهتم بالبحث العلمي المتطور، وتعمل على تقديم تعليم أكاديمي عالي المستوى، بهدف تخريج أجيال من قادة المستقبل والعلماء والباحثين والمتخصصين المؤهلين للمشاركة في مسيرة التنمية.

من جانبه قدم أرتوراس جايليوناس سفير جمهورية ليتوانيا الشكر لمصر بشكل عام على اهتمامها بالعلم والتعليم، وبوجه خاص لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما شاهده خلال زيارته لجامعة مصر للمعلوماتية.

وأثنى على الإمكانيات المتقدمة التي تضمها، ومواكبتها لأعرق الجامعات العالمية، مشيراً إلى أن لدى بلاده توجها بفتح مجالات للتعاون مع الجامعات المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة الأمن السيبراني.