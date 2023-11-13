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«التعليم العالي» يكشف موعد اعتماد جدول انتخابات الاتحادات الطلابية

كتب:

أحمد أبوضيف
10:09 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أن الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية لم يعتمد حتى الآن، ومن المتوقع تنفيذها منتصف الشهر المقبل. 

انتخابات الاتحادات الطلابية 

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق، وجرى التأكيد على ضرورة تذليل كل العقبات تجاهها. 

وأشارت المصادر إلى أن الدراسة منتظمة في الكليات بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية للفصل الدراسي الأول، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.