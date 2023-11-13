«التعليم العالي» تناقش مقترحا بمشروع قانون لاختيار القيادات الجامعية

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنّ هناك مقترح مشروع بشأن اختيار القيادات الجامعية، وإنشاء مجالس أمناء للجامعات الحكومية، أسوة بالجامعات الأهلية والخاصة، من خلال اختيار المجلس، رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وذلك ضمن أهداف وبنود الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي جرى تدشينها مطلع العام الجاري.

الاستراتيجية الوطنية الجديدة لـ«التعليم العالي»

وأضافت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المقترح يجرى دراسته ضمن العديد من المقترحات الخاصة بتطوير قطاع التعليم الجامعي، ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية لـ«التعليم العالي»، مؤكدة أنّ التشريعات وإقرارها تستغرق وقتًا في المناقشات، للوصول إلى صيغ تنفيذية تهدف في النهاية إلى الارتقاء بالمنظومة ككل.

التزام الجامعات الحكومية بالضوابط

وتابعت المصادر، أنّ الجامعات ملتزمة بكل الضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، وأنّ الامتحانات في مواعيدها المحددة سواء الميد تيرم أو امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2023.