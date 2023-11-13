وزيرة البيئة البريطانية تستقيل من منصبها: الوقت مناسب لترك الحكومة

استقالت وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي من منصبها، قائلة إن الوقت مناسب لترك الحكومة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأضافت أنها ستعود إلى المقاعد الخلفية، لأن هذا هو الوقت المناسب لها لترك الحكومة.

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، عصر اليوم، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أقال وزيرة الدولة راشيل ماكلين من منصب وزيرة الدولة لرفع المستوى، فيما أشارت إلى بعض ردود الفعل السلبية من المؤيدين على مستوى مجلس الوزراء.