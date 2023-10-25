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محللة سياسية: الحكومة البريطانية وجّهت الشرطة بعدم رفع الأعلام الفلسطينية في المظاهرات

كتب:

شريف سليمان
11:10 م | الأربعاء 25 أكتوبر 2023
ريشي سوناك

ريشي سوناك

قالت عزة الزفتاوي، كاتبة صحفية ومحللة سياسية متخصصة في الشأن البريطاني والأوروبي، إن الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك ضغطت على هيئة الإذاعة البريطانية bbc لتغيير خطابها الإعلامي وتعاملها مع الأوضاع في غزة، بوصف حماس منظمة إرهابية.

سوناك وجه بتغيير الخطاب الإعلامي للإذاعة البريطانية عن حماس

وقالت خلال حوارها مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إن ريشي سوناك وجه بتغيير الخطاب الإعلامي للإذاعة البريطانية عن حماس، واجتمعت وزيرة الثقافة البريطانية والمدير التنفيذي لـbbc، وحاولت إقناعه لوصف حماس بالإرهابية.

سر تغيير خطاب بي بي سي

وتابعت: «بي بي سي لم تغير خطابها لأيام، حتى جرى اجتماع آخر واستجابت الإذاعة البريطانية لذلك، بعد ضغوط الجالية اليهودية».

وتعجب خالد أبو بكر، قائلا: «أنا مش مصدق اللي سامعه.. يا عم يا بتاع الأمن في مصر، أنت صح في حاجات مكنتش متشافه.. قيم وشعارات إيه!.. مش قادر أتخيل».

وذكرت أن الحكومة البريطانية وجّهت الشرطة بعدم رفع الأعلام الفلسطينية في المظاهرات لعدم إثارة الجالية اليهودية، مشيرةً إلى أن 76‎%‎ من البريطانيين يرون ضرورة وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

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