كيف يمكن تنفيذ ريادة الأعمال بشكل صحيح؟.. «3 نصائح عليك اتباعها»

أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير صادر عنه، بعنوان «مقتطفات تنموية» مجموعة من الأفكار المثالية في عالم ريادة الأعمال، والتي تحتاج إلى التفكير وتنفيذها بشكل صحيح لتحقيق النجاح في هذا المسار، وفقا لما نشرته صحيفة «فوربس» في مقال بعنوان «ثلاث أفكار حول ريادة الأعمال تحتاج إلى التنفيذ».

وأوضح التقرير أن ريادة الأعمال هي مزيج من الارتفاعات المبهجة، والانخفاضات الصعبة، وكل صعود يغني الطموح، في حين أن كل هبوط يعلم المرونة، فهي بمثابة رحلة يتغلب فيها التصميم على الإخفاق، ويزدهر فيها الابتكار عند الشدائد وخلال هذه الرحلة فكل من المرونة والقدرة على التكيف تُعد سمة أساسية لرواد الأعمال، وهناك حاجة إلى الاهتمام بعدد من الأفكار المثالية التي يجب التمعن فيها في مسار رواد الأعمال، ومن بينها:

الأمر يتعلق بالعمل بشكل أكثر ذكاء وليس بجدية أكبر

- الأمر كله يدور حول الإفراط: الإرهاق ليس الخلطة السرية للنجاح، فالأمر يتعلق بالعمل بشكل أكثر ذكاء، وليس بجدية أكبر، فحتى أقوى الهواتف الذكية تحتاج إلى إعادة الشحن، لذا على رواد الأعمال أن يأخذوا خطوة إلى الخلف، وأن يدعوا تلك الأفكار المبتكرة تتدفق أثناء فترة التوقف عن العمل، ويمكن هنا لرواد الأعمال التسهيل على أنفسهم من خلال فحص ومراقبة أشياء مثل تلقي التحديثات السريعة مرة واحدة يوميا، بدلا من القلق بشأن التقارير طوال اليوم.

عقل رجال الأعمال يتعامل دائما مع الفشل بجدية

- الفشل ليس خيارا: إن عقل رجال الأعمال يتعامل دائما مع الفشل بجدية، وربما يكون هذا هو السبب وراء محاولتهم بذل جهد أكبر في المرة القادمة، ولكن ذلك سيف ذو حدين، حيث يحتاج العقل إلى الراحة حتى يتمكن من الأداء بشكل أفضل، وفي هذا الصدد، يمكن لرائد الأعمال تدريب العقل على الفشل أو الإخفاق ورؤية الفشل نقطة انطلاق.

- عليك أن تفعل كل ذلك بنفسك، ريادة الأعمال هي رياضة جماعية لذا على رائد الأعمال أن يحيط نفسه بطاقم يكمل مهاراته، ويتحدى أفكاره ويرفعه إلى الأعلى عندما يسقط، فالواقع أن التعويض والتعاون ليسا من علامات الضعف إنما من علامات الحكمة، وتعد الإدارة التفصيلية إحدى طرق الإدارة لدى الكثير من رواد الأعمال.