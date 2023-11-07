«رجال الأعمال المصريين»: ندرس إنشاء رابطة للتعاون مع المستثمرين السعوديين

أعلن المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين أن الجمعية تدرس إنشاء وحدة خاصة لتنمية الأعمال المصرية السعودية لمساعدة رجال الأعمال في البلدين علي زيادة الاستثمارات والتجارة في مصر والمملكة العربية السعودية.

جاد ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية مع السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام المصري الجديد بجدة.

دراسة إنشاء رابطة لتجمع رجال الأعمال المصريين بالمملكة

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه سيتم البدء في إنشاء الرابطة لمساندة الاستثمارات المصرية القائمة والتي تدرس الاستثمار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات السعودية لمصر مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والسفراء والدبلوماسيين لتكون المؤسسة التي نهدف إلى إنشاؤها جسر يخدم الاستثمار المصري وتقديم شركات جادة تتسم بالسمعة الطيبة وتمتلك الخبرات والمعايير التي تمثل إضافة للقطاع الخاص المصري علي غرار تشكيل لجان جغرافية بالجمعية لتنمية العلاقات مع الصين ولجنة أفريقيا ومؤخرا لجنة بريكس.

السعودية أكبر شريك تجاري لمصر

وأضاف علي عيسى أن السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة العربية وقد شهدت بالفعل تحولات كبيرة في الفكر والتنوير وأيضا في الاقتصاد وأن الجمعية ستعمل على متابعة التوصيات والمشكلات وخدمة مجتمع الأعمال المصري ومساعدة القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات والتنمية العمرانية وزيادة التعاون التجاري بين البلدين

من جانبه رحب السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام المصري الجديد بجدة باللقاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال مؤكدا علي ان هناك حلقة تواصل مستمرة مع الجمعية لمتابعة طلبات رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة العربية السعودية.

زيادة تواجد الشركات المصرية

وقال عبد المجيد: «مهمتنا حل مشاكل المواطن المصري وبالطبع رجال الأعمال واستثماراتهم مع زيادة تواجد الشركات المصرية في السوق السعودي ستزيد التحديات والمشاكل والخدمات».

أضاف: «نتطلع غلى الترويج للاستثمار وحماية المصالح المصرية سواء هيئات أو شركات أو أفراد وإنشاء مؤسسة لتجمع رجال الأعمال المصريين في المملكة العربية السعودية تساعد على تنظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات وأن القنصلية المصرية في جدة ترحب بالفكرة ودعمها إيمانا بأهمية القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية محليا وإقليميا».