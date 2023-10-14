«اشحن موبايلك مرة واحدة كل شهر».. بشرى سارة لأصحاب الهواتف الذكية

يعاني أصحاب الهواتف الذكية من سرعة نفاذ البطارية، ما يعيقهم عن تنفيذ مهامهم أو التواصل مع الآخرين، إلا أن هناك بشرة سارة لكل هؤلاء، وهو العمل على تطوير شريحة إلكترونية لوضعها في الهاتف الذكي، تجعله لا يحتاج إلى الشحن إلا على فترات زمنية طويلة تصل إلى الشهر.

بشرة سارة لأصحاب الهواتف الذكية

وفقًا لِما ورد على موقع «العربية» نقلًا عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن علماء في جامعة كامبريدج بدأوا العمل على تطوير شريحة إلكترونية توضع في الهاتف المحمول يمكنها العمل بكفاءة عالية بحيث لا تحتاج الأجهزة للشحن سوى 12 مرة في السنة، وذلك من خلال دعم شركة «Vaire»، التي تعتبر الذراع التجارية للفريق، وواحدة من 12 شركة ناشئة في مجال أشباه الموصلات تدعمها الحكومة لوضع بريطانيا في طليعة هذا النوع من الصناعات.

وفي تصريحات صحفية له، قال وزير التكنولوجيا البريطاني بول سكالي، إن أشباه الموصلات هي «حجر الأساس» للعالم الحديث، كما أنها حيوية في كل شيء من تشغيل السيارات الكهربائية إلى مكافحة الأمراض.

شريحة لتحسين عمر بطارية الهواتف الذكية

تتميز شريحة «Vaire» التي يعمل فريق العلماء على تطويرها بدقتها الشديدة وقدرتها على تحسين عمر بطارية الهواتف الذكية، وتعتمد فكرتها على تصميم معالج شرائح السيليكون الذي يحتاج إلى ما يقرب من الصفر من الطاقة لتشغيله، ما يعني أن هناك حاجة أقل لبطارية أفضل.

وعبر شون ريدموند، الرئيس التنفيذي لشركة SiliconCatalyst.UK، الذي يدير مشروع تطوير شريحة «Vaire» عن سعادته بمجهود علماء جامعة كامبريدج، موضحًا أنها ستغني أصحاب الهواتف الذكية عن الحاجة المستمرة لشحن بطارية هواتفهم: «إذا تمكنوا حقًا من تنفيذ هذا الوعد، فهذا يعني أنه سيكون لديك هاتف محمول سيستمر شهرًا وليس يومًا»، لافتًا إلى أنه لم يتمكن أحد في العالم اليوم من إدراك ذلك في شريحة أشباه الموصلات، وإذا كان أي شخص يستطيع فعل ذلك، فإن هذا الفريق من كامبريدج في المملكة المتحدة سيكون قادرًا على ذلك.