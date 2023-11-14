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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 14-11 -2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحر المكاوى
12:04 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
برج الثور

برج الثور

يتميز مواليد برج الثور بأنهم يحبون عملهم بدرجة كبيرة، ويسعون لتحقيق أهدافهم ويعرف عنهم أنهم ذوي شخصيات قوية، ويتميزون بالثقة في النفس. 

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 14-11 -2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 14-11 -2023 على الصعيد المهني 

وفقا لحظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني، ابعد عن التوتر وتجاهل الضغوط حتى لا تتعرض للإحباط.

 

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 14-11 -2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي، كن فطنا في التعامل مع الأحداث بمحيط الأسرة.

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بقلم سحر المكاوى