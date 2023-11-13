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حظك اليوم برج الجدي الاثنين 13-11- 2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحر المكاوى
12:34 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
برج الجدي

برج الجدي

يتميز مواليد برج الجدي بقدرتهم الفائقة على مواجهة التحديات، إذ أنهم ذوو شخصيات طموحة، وثقة كبيرة في النفس، كما يتمتعون بخفة ظل واضحة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الجدي الاثنين 13-11- 2023 على الصعيدين المهني والعاطفي وفق الموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 13-11- 2023 على الصعيد المهني

وفقًا لحظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني، فكر بمستقبلك وتولي تأدية مهامك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 13-11- 2023 على الصعيد العاطفي

وفقًا لحظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي، اسمع للطرف الآخر بكل ود وحاول التقرب إليه واختار التوقيت المناسب للحديث.

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بقلم سحر المكاوى