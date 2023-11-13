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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 13-11-2023 مهنيا وعاطفيا

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:35 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
برج الميزان

برج الميزان

يعشق مواليد برج الميزان التنقل من مكان إلى آخر، ولا يترددون في فعل ذلك، فدائمًا ما تجدهم يبحثون عن الهدوء لكي يستطيعوا الدخول في حالة من التركيز والانتباه لكل ما يدور حولهم، وهذا ما يجعلهم يفكرون بسهولة في عملهم.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان الاثنين، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للمواقع المتخصصة في الأبراج.

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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 13-11-2023 مهنيًا

من المتوقع أن يكون يومك هذا النهار جيدًا في العمل، ولربما تمكنت من تحقيق الكثير من النجاحات، وتشعر بطاقة كبيرة ونشاط وحيوية، وقد تحظى كذلك بدعم من رؤسائك وزملائك في العمل.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 13-11-2023 عاطفيًا

وعلى الصعيد العاطفي، يتقوع الخبراء أن تشعر اليوم برغبة في التعبير عن مشاعرك لشريك حياتك، ويمكنك القيام بذلك من خلال كلمات أو أفعال بسيطة، وربما تشعر أيضًا برغبة في قضاء المزيد من الوقت معه.

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بقلم عبدالعزيز سلامة