«نقل النواب» توافق على تحويل خط «أبو قير» إلى مترو في الإسكندرية

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على الاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتطوير خط سكة حديد أبو قير في الإسكندرية، وتحويله إلى مترو كهربائي.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير، والتي تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

تطوير الخط وتزويده بالكهرباء

ويتكون المشروع من أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة، بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات، وأنظمة التحكم المركزية، والمعدات المتحركة التي يجرى تشغيلها على خط المترو الجديد الإشراف على الإنشاءات.