طرح سكر بسعر 27 جنيها للكيلو خلال قوافل تموينية في 3 مراكز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ قوافل تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة.

طرح كميات من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو

وتابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، مجهودات إدارة التموين في توفير السلع الغذائية الأساسية من خلال منافذ البيع المتحركة والثابتة، لافتاً إلى طرح كميات من السكر سعر الكيلو 27 جنيها للمواطنين، خلال قافلة متحركة للمواطنين بقرى (شرق النيل ـ إبشادات ـ نواي)، إضافة إلى المنفذ الدائم لطرح السلع الغذائية خلف الإدارة التعليمية بالمدينة.

وفى مركز ديرمواس، تابع عامر طه رئيس المركز أعمال توزيع كميات من السكر على منافذ عرض وبيع السلع الغذائية بالوحدات القروية لبيعها للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو، مؤكدا أن الوحدة المحلية لا تألو جهدا فى تكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق للتأكد من التزام التجار بمبادرة "خفض الأسعار "ومطابقة السلع للمواصفات والاشتراطات الصحية .

حملات تفتيشية بالتعاون مع إدارة التموين

كما تفقد هشام فايز رئيس مركز مطاى منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والقري والمقامة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية للتأكد من العمل بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الأسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعار علي السلع المعروضة وتم المرور علي منافذ البيع بالقري و المدينة.من جانب آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع إدارة التموين على الأسواق والمخابز البلدية وكذلك منافذ عرض وبيع السلع الغذائية بقرية صندفا للتأكد من توافر المنتجات والسلع الأساسية بالأسعار المعتمدة وإحكام الرقابة على الأسواق، حيث تم التشديد على أصحاب المحلات بوضع لوحات التسعيرة بأماكن واضحة، كما أسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرا للمخابز البلدية المخالفة تنوعت ما بين (نقص وزن - عدم وجود شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار) وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين.