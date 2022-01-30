انقطاع مياه الشرب عن مدينة ملوي بالمنيا لإجراء أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن انقطاع المياه عن مدينة ملوي، مساء اليوم، الأحد، من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وحتى الخامسة من صباح غد، الاثنين، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والتطهير للخزانات بمحطة المعصرة في جنوب شرق المدينة.

برنامج تدريبي لقراء العدادات

وفي سياق متصل، أعلن المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن عقد برنامج تدريبي لقراء الشركة بعنوان «رفع كفاءة وتنمية مهارات قراء العدادات للقيام بأداء الأعمال بأفضل صورة ممكنة»، وذلك بالتعاون مع مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه «IWSSTA»، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الاقتصادية.

وأكد السعيد، على أن التدريب يأتي في إطار حرص الشركة على النهوض بالموارد البشرية، وخاصة القراء والمحصلين، لأنهم عصب الشركة، حيث يتم تعريف القراء بدورهم في تقليل كمية المياه غير المحاسب عليها والطرق المختلفة لقياس استهلاك المياه، ومعرفة أجهزة تسجيل قراءة العدادات، وذلك لكسب ثقة ورضا العملاء.

متابعة أعمال توصيل الشبكات ضمن «حياة كريمة»

وقام المهندس عصام غالي، وأحمد رمضان، مسؤلا تحديث بيانات خدمة العملاء بالمعونة، بتعريف القراء بشرائح حساب استهلاك المياه وهيكل وفئات العملاء، وكذلك أنواع المخالفات، والتوصيلات غير المشروعة، وتأثيرها على إيرادات الشركة.

وتواصل شركة المياه في المنيا، متابعة أعمال توصيل الشبكات والخطوط التي تتم بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تستهدف 192 قرية موزعة على خمس مراكز بالمحافظة، هي مغاغة والعدوة وأبوقرقاص وملوي وديرمواس.