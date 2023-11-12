إيقاف وإزالة بناء دون ترخيص بحي غرب مدينة ملوي جنوب المنيا

أعلن أسامة سيبويه نائب رئيس مركز ملوي في جنوب المنيا، عن التصدى لأعمال بناء مخالف بدون ترخيص، إذ جرى إيقاف 4 حالات بناء بدون ترخيص، وإزالة 3 حالات بناء وشدة خشبية بدون ترخيص بالدور الـ 8 بحي غرب المدينة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

حملات ميدانية لرصد كل حالات التعديات

وتأتي الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وتكليفات اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، باستمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين

كما رصدت الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات برئاسة أشرف سطوحى رئيس القرية وعدد من الجهات المعنية، حالة بناء بدون ترخيص بالدور الأول علوي علي مساحة 175 متر بقرية الشيخ أبو علي، وتم إزالة المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأكد رئيس مركز ملوي، استمرار الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة للقضاء على حالات البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.