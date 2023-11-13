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استقالة وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني من منصبه

كتب:

حسن رمضان
03:56 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
جيريمي كوين - صورة أرشيفية

جيريمي كوين - صورة أرشيفية

أعلن وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني، جيريمي كوين، استقالته من منصبه بهدف التركيز على المشاريع في دائرته الانتخابية هورشام غرب ساسكس في الجنوب الشرقي لإنجلترا، حيث حصل على أغلبية بلغت 21 ألفا و127 صوتًا في الانتخابات الأخيرة، وفق ما ذكرته صحيفة «جارديان» البريطانية.

وفي وقت سباق من اليوم، استقالت وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي من منصبها، كما قدّم وزير النقل جيسي نورمان، استقالته من منصبه، لرئيس وزراء البلاد ريشي سوناك.

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