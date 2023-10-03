الحكومة البريطانية تطالب الأطباء المضربين بالعودة للعمل: رفضوا رواتب كبيرة

انتقد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأطباء العازفين عن العمل في إطار أكبر إضراب بتاريخ الخدمات الصحية الوطنية، وطالبهم باستئناف عملهم والتوقف عن الإضراب.

وفي معرض مناقشة الإضراب المستمر، قال رئيس الوزراء البريطاني، إنّ الأطباء عُرضت عليهم رواتب «أكثر من أي شخص آخر في القطاع العام لكنهم رفضوا»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة أنباء «فرانس برس».

وتساءل عن سبب عدم موافقة الأطباء على العروض التي قُدّمت لهم، عكس الممرضات والمسعفين وأطباء الأسنان.

وردًا على سؤال عمّا إذا كان على استعداد للقاء الجمعية الطبية البريطانية؛ لبحث الإضراب، قال «سوناك»: «بالطبع، لقد حاولنا عدة مرات، بعد أسابيع من تولي مهام منصب رئيس الوزراء، أعلنت تمويل قياسي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية».

وبدأ الأطباء المتدربون والاستشاريون في إنجلترا أمس، إضرابًا عن العمل يستمر 3 أيام، مطالبين برفع الأجور لمواجهة غلاء المعيشة الذي تعانيه البلاد منذ العام الماضي.

وشهدت المستشفيات حالة ارتباك كبيرة، حيث ألغيت عشرات الآلاف من المواعيد الطبية، فيما تواصل المستشفيات تعاملها مع الحالات الحرجة المهددة للحياة فقط.

وعرضت وزارة الصحة زيادة الأجور بنسبة 6% للأطباء المتدربين و8.8% للأطباء الاستشاريين، إلا أنّهم رفضوا العرض مطالبين بزيادة قدرها 35%، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة بشكل قاطع.