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اتحاد قبائل سيناء يرحب بوفد الشركة المتحدة خلال زيارته للعريش

كتب:

الوطن
04:27 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
اتحاد قبائل سيناء

اتحاد قبائل سيناء

رحب اتحاد قبائل سيناء بوفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في زيارته لمدينة العريش اليوم، إذ قام وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، بزيارة مستشفى العريش العام، وتفقد الوفد المستشفى وزار المصابين الفلسطينيين للاطمئنان عليهم.

كما توجهوا لمعبر رفح البري لتفقد المساعدات المقدمة لأهالي قطاع غزة عبر المعبر ضمن الجسر البري الإغاثي.

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