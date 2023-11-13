نقيب الأطباء بـ«صحة النواب»: تطوع 1800 طبيب لدعم المصابين الفلسطينيين

عرض الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، جهود النقابة في دعم الجرحى والمرضى الأشقاء الفلسطينين منذ اندلاع الأزمة الراهنة داخل قطاع غزة.

وقال عبدالحي، إنّ وقت المحنة تحضر مصر لمؤازرة أشقائها، لذا كنا حاضرين منذ اندلاع الأزمة، وتواصلنا مع أجهزة الدولة المسؤولة والمكلفة من قبل القيادة السياسية لإدارة الأزمة، مؤكدا التواصل مع الهلال الأحمر المصري وكذلك مسؤول الاتصال السياسي بوزارة الصحة، لفتح باب التبرع سواء المادية أو العينية، فضلًا عن تطوع العشرات من الأطباء في كل التخصصات.

تطوع 1800 طبيب

وأضاف أنّه خلال أيام معدودة وصل عدد المتطوعين من الأطباء إلى نحو 1800 طبيب، وهم من الكفاءات في مصر سواء من شباب الأطباء أو الأساتذة الكبار، وكذلك هناك أطباء يعملون في الخارج تقدموا لتسجيل أسمائهم للتطوع.

وشدد نقيب الأطباء، خلال جلسة الاستماع، على ضرورة تدريب الأطباء المتطوعين للتعامل مع المناطق الخطرة، فضلًا عن توزيع السترات الحمراء الخاصة بالهلال الأحمر المصري، في إطار الاستعدادات لتقديم كامل الخدمات الصحية سواء داخل معبر رفح أو في قطاع غزة.

جهود دعم الأشقاء الفلسطينيين

جاء ذلك خلال جلسة استماع موسعة مخصصة عقدتها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لتقديم عرض من خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بما تقوم به الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان، من جهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية وما تضطلع به مصر من دور دفاعاً عن القضية الفلسطينية، بحضور وزير الصحة والسكان.