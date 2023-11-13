الأمن السيبراني وقانون المسنين.. أبرز مناقشات مجلس النواب اليوم

يناقش مجلس النواب اليوم بمختلف لجانه العديد من القضايا والموضوعات ومشروعات القوانين التي تهم المواطن المصري، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز مناقشات اليوم بمجلس النواب.

الأمن السيبراني

تبدأ لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مناقشة ملف الأمن السيبراني ومخاطره بحضور المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وستتضمن المناقشات بحث أهمية ومخاطر الأمن السيبراني، بالإضافة لمناقشة الشكاوى الواردة إلى اللجنة.

وزير الصحة أمام البرلمان

وتعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، جلسة استماع موسعة مخصصة لتقديم عرض من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن جهود الدولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم وذلك عقب الجلسة العامة.

حقوق المسنين

كما ستواصل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بحث مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب و60 نائبا آخرين بشأن حقوق المسنين.

ومشروع القانون يستهدف حماية حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، و مراعاة الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين.

معاش ضمني لكبار السن

وتضمن مشروع القانون المقدم إلزامًا للدولة بمنح معاشا ضمانيًا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيًا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية «وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة»، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

مكاتب التصديقات

ومن المقرر أنَّ تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش اجتماعًا اليوم، لمناقشة آخر التطورات التي حدثت في مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، وقد وضعت وضعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ملف مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية على أولوياتها.

تطوير مراكز الشباب

وتناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن إحلال وتجديد الملاعب وتطوير المراكز الشبابية وتوفير احتياجاتها في محافظات الدقهلية، والمنيا والجيزة.

مشروعات الصرف الصحي في كفر الشيخ

وستناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقريتي سنديون وشمشيرة مركز فوة - محافظة كفر الشيخ، وعدم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ببعض المناطق بمدينة فوة - محافظة كفر الشيخ، وعدم البدء في تنفيذ إنشاء محطة الصرف الصحي بمدينة فوة، محافظة كفر الشيخ، رغم التبرع بقطعة الأرض لإنشاء المحطة.