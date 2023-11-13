ملاك العقارات القديمة يتقدمون بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب

كشف مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة عن تفاصيل اجتماع ملاك العقارات القديمة في اجتماعهم الخاص بعنوان «ملاك بلا أملاك بين الأزمة والحل» وذلك استعداد لإرسال الوثيقة التي تتضمن حلولا لأزمة الإيجار القديم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

تفاصيل اجتماع ملاك الإيجار القديم

وقال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن الاجتماع شهد في بدايته عرض الوثيقة التي قدمتها ملاك العقارات القديمة، كم حصلنا على إمضاء ملاك العقارات القديمة على الوثيقة من أجل المطالبة بحقوقهم الشرعية واسترجاع أملاكهم الخاصة على حسب وصفه.

وأكد «عبد الرحمن» في تصريحات لـ«الوطن» بأن ملاك الإيجار القديم وقعوا على الوثيقة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، إذ تتلخص الوثيقة والتي هي بمثابة «مشروع قانون» وتتلخص في التالي:

- تسليم الشقق المغلقة للملاك فورا.

- زيادة الإيجار تدريجيا وذلك حسب عمر المبنى، على ألا يقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه.

- تكون الفترة الانتقالية مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبعدها يتم تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.