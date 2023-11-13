نادية مصطفى تحيي الذكرى السنوية الأولى لوفاة الموسيقار محمد سلطان

أحيت الفنانة نادية مصطفى عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، الذكرى السنوية الأولى للموسيقار الراحل محمد سلطان.

ونشرت نادية مصطفى صوره تجمعهما وعلقت عليها قائلة: «13نوفمبر الذكرى السنوية الأولى لرحيل الغالي، هو في قلبي ولا يغيب عن بالي أبداً، صاحب الأفضال عليَّ.. الفنان والإنسان.. المبدع العبقري، الملحن الكبير الأستاذ محمد سلطان، فضلاً وليس أمراً كل من يقرأ البوست يدعو ويقرأ له الفاتحة».

نادية مصطفي تنعي محمد سلطان

ورحل عن عالمنا الموسيقار محمد سلطان في 13 نوفمبر 2022 وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيه، ومن أبرزهم نادية مصطفى التي كتبت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة: «الكلام مخنوق في حلقي، مش قادرة غير إني أدعيلك يا رب يكرمك على قد ما أكرمتني، وعلى قد ما كنت مصدر فرحة وطاقة إيجابية واطمئنان لي، يا رب يثبتك ويجعل مسكنك أعلى منازل الجنة، لم تكن بالنسبة لي الموسيقار العظيم أو الأستاذ والقدوة والأب والأخ والصديق فقط، بل كنت السند وكنت البركة التي كنت أستشعرها في إحساسي بالأمان مع كل تفصيلة في حياتي».