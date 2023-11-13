عمرو الفقي لأهالي سيناء: ستكونوا في أولوية اهتمامنا

أعرب عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن سعادته بلقاء اتحاد قبائل وأهالي سيناء، مشيرا إلى أنه كان متوجدا مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ أيام خلال افتتاح المشروعات الجديدة التي تنفذ على أراضي سيناء.

وأضاف خلال كلمته على هامش لقاء وفد الشركة المتحدة للخدمات مع اتحاد قبائل وأهالي سيناء: «نعدكم أن الشعب السيناوي الذي شارك في مواجهة الإرهاب على أراضي سيناء، سيكون في أولوية اهتمامنا كإعلام مصري بصفة عامة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصفة خاصة».