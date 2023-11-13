رئيس اللجنة العلمية يوضح أعراض فيروس كورونا والمخلوي والالتهابات

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كوفيد 19 بوزارة الصحة، إن أعراض الالتهابات الفيروسية، متشابهة إلى حد كبير، سواء كانت حرارة، ويصاحبها احتقان في الأنف، أو سيلان أو انسداد في الأنف، وألم في الحلق، وتكسير في الجسم، وكحة جافة أو بإفرازات.

«حسني»: هناك بعض الفيروسات التي لها خواص معينة

وأضاف «حسني» خلال حواره، ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة «cbc»، أن هناك بعض الفيروسات التي لها خواص معينة، مثل كورونا ويصاحبها فقدان لحاسة الشم والتذوق، وآلام مبرحة للجسم، وهناك المتحور الجديد، الذي يصاحبه آلام في منطقة البطن، وظهور أعراض في الجهاز الهضمي، وجميعها آلام تثير القلق.

«حسني»: الفيروس المخلوي يصيب الأطفال أكثر من الكبار

وتابع رئيس اللجنة العلمية لفيروس كوفيد 19 بوزارة الصحة، أما الفيروس المخلوي يصيب الأطفال أكثر من الكبار، وأعراضه ارتفاع درجة الحرارة، ورفض الطفل للرضاعة، وانسداد في الأنف والكحة.