«الصحة» تحسم الجدل حول طبيعة الفيروس المنتشر الفترة الحالية.. هل «كورونا»؟

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان تفاصيل الفيروس المنتشر بين الأطفال، موضحا أنه ليس بالضرورة أن يكون «كورونا»، وخلال الفترة بين فصلي الخريف والشتاء تنتشر الفيروسات التنفسية المختلفة، والتي تسبب نزلات البرد والشعبية الحادة، والإنفلونزا الموسمية، نتيجة التغيرات الجوية، مشيرا إلى أنه يمكن الجمع بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا على سبيل المثال.

أعراض الفيروس المنتشر

وأضاف المصدر أن أعراض الفيروس المنتشر بين المواطنين الفترة الحالية تتضمن ارتفاع في درجة الحرارة والسعال أو الرشح واحتقان في الحلق والرعشة لدى البعض.

وأشار إلى أنه منذ انتهاء فصل الصيف سعت وزارة الصحة والسكان لتوفير لقاح الإنفلونزا الموسمية في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية وجميع فروعها في المحافظات، وكذلك العديد من الصيدليات، موضحا أن التطعميات لها دور كبير في الوقاية من خطرالإصابة بالفيروسات، وتعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم.

طرق الوقاية

وتابع: «كل عام في مثل هذه التوقيتات يتطرق أولياء الأمور إلى الحديث عن وجود فيروس جديد، وهذا غير صحيح، كل ما في الأمر زيادة في معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية المختلفة نظرا للتقلبات الجوية».

وطالب المصدر من المواطنين فور الإصابة بالفيروسات التنفسية عدم اللجوء إلى المضادات الحيوية بشكل فوري، وطلب الرعاية الصحية، خاصة وأن علاج نزلات البرد لا يحتاج إلا 3 أيام فقط من الراحة والسوائل، والإنفلونزا الموسمية تحتاج الى أدوية يحصل عليها بواسطة الطبيب، ويجرى التماثل للشفاء في غضون 10 أيام.