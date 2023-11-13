محافظ القليوبية يشهد إزالة أدوار مخالفة في عدة عمارات سكنية ببنها

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدي على الأراضي الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء، لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها المحافظ بمدينة بنها بمنطقة الفيلات لإزالة أدوار مخالفة أُُنشِئت بدون ترخيص بعدد من العمارات السكنية، وذلك بحضور محمد مرعي رئيس مدينة بنها.

لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة

يذكر أن حملات الإزالة اليوم تمت بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وتمكنت من إزالة 70 حالة تعد على مساحة 4 أفدنة، وتمت إزالة 78 مخالفة بناء على مساحة 9800 متر مربع، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية.

فيما صرح محافظ القليوبية بأنه مُنذ بداية الحملة في 31 أكتوبر الماضي وحتى اليوم الاثنين 13 نوفمبر، تمت إزالة 633 حالة على مساحة 34 فدانا و10 قراريط وسهم واحد، جميعها تعديات على الأراضي الزراعية، وفي البناء المُخالف تم إزالة عدد 195 حالة على مساحة 24815 متر مربع، وتم تحرير 277 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.

استمرار المرور اليومي للتعديات

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار المرور اليومي لرصد أي حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة المخالفات في المهد وعدم التهاون في حق الدولة ومُقدرات الأجيال القادمة، مُشيراً إلى متابعته الشخصية على مدار الساعة لهذا الملف.