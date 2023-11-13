إيمان الشريف قائما بأعمال عميد كلية التربية النوعية بجامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قراراً بتعيين الدكتورة إيمان زكي موسى الشريف، الأستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، للقيام بأعمال عميد كلية التربية النوعية، بجانب عملها وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك خلال العام الجامعي 2023/2024.

من هي الدكتورة إيمان الشريف؟

والدكتورة إيمان الشريف، هي مدرب وميسر ريادة أعمال بمنظمة العمل الدولية، وشغلت منصب استشاري التدريب وريادة الأعمال في محافظة المنيا، ولها أكثر من 20 بحثا في هذا التخصص، منشورة في المجلات الدولية والإقليمية، وأشرفت على مناقشة أكثر من 50 رسالة علمية بين دكتوراه وماجستير وحصلت على العديد من الجوائز وشهادات تكريم من مؤسسات دولية ومحلية.

وشاركت الدكتورة إيمان الشريف في إعداد وتنظيم العديد من المعارض الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال داخل وخارج جامعة المنيا، وآخرها معرض تحيا مصر 2023، والمعرض النوعي بمحافظة الفيوم، وصممت معرض حكاية ضوء كأول معرض صور إلكتروني يسلط الضوء على مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.